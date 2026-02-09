Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić čestitao je danas Siniši Karanu pobedu na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj (RS).
ČESTITKA MINISTRA GAŠIĆA: Čestitao Karanu pobedu na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj
Gašić je u čestitki naveo da Srbija "ostaje posvećena otvorenoj i prijateljskoj saradnji sa Republikom Srpskom u svim oblastima".
"Spremni smo da i ubuduće zajedno radimo na očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti, na dobrobit svih građana u regionu. Želim Vam puno uspeha na novoj dužnosti, a građanima Republike Srpske prosperitet i mirnu budućnost. Živela Republika Srpska. Živela Srbija", naveo je ministar odbrane a preneo taj resor.
Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniša Karan pobedio je na ponovljenim izborima za predsednika RS.
Nakon što su izbori ponovljeni u nekoliko gradova u RS, Karan je osvojio oko 9.000 glasova više od protivkandidata Branka Blanuše iz Srpske demokratske stranke.
Kurir.rs/Beta
