- Deo spasenja je uvek u veri. Onaj ko voli Boga, taj ljude ne mrzi. Oko vaših potreba i zahteva, koje su potrebe i zahtevi ne monaha i ne sveštenstva, već našeg naroda, uvek ćemo gledati da odlučimo pozitivno. Hvala mnogo, molim vas da prenesete našem narodu u celoj bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, svuda gde potomci naših mučenika žive, da je Srbija uz njih, da će Srbija uvek da bude uz njih i da ćemo pomagati dokle god dišemo. Pripadamo istom narodu i to niko ne može da podeli i niko ne može da nas odvoji. Živeo naš narod i živela Srbija - naveo je predsednik Vučić.