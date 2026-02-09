Slušaj vest

"Srbija mnogo voli svoj narod, uvek mogu da računaju na svoju maticu", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić

- Deo spasenja je uvek u veri. Onaj ko voli Boga, taj ljude ne mrzi. Oko vaših potreba i zahteva, koje su potrebe i zahtevi ne monaha i ne sveštenstva, već našeg naroda, uvek ćemo gledati da odlučimo pozitivno. Hvala mnogo, molim vas da prenesete našem narodu u celoj bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, svuda gde potomci naših mučenika žive, da je Srbija uz njih, da će Srbija uvek da bude uz njih i da ćemo pomagati dokle god dišemo. Pripadamo istom narodu i to niko ne može da podeli i niko ne može da nas odvoji. Živeo naš narod i živela Srbija - naveo je predsednik Vučić. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, o čemu možete pročitati u našem tekstu

