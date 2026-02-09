Slušaj vest

Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac ponovo je od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokušala da oduzme predmet i dodelili ga u rad Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal kojim šefuje njen bliski saradnik Mladen Nenadić, otkriva izvor Kurira!

Kako saznajemo, u pitanju je krivična prijave koju je ministar pravde Nenad Vujić podneo protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi.

Odluku o takozvanoj supstituciji Dolovac je, prema tvrdnjama našeg sagovornika, donela samo dan pred zakazano saslušanje Stamenkovića, koji je pozvan da sutra pred tužiocem VJT u Beogradu iznese svoju odbranu i nekoliko dana nakon što je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović podneo Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja koji su Stamenković i Dolovac izvršili na VJT u Beogradu, njega lično i postupajućeg javnog tužioca po ovoj krivičnoj prijavi.

- Odluku na koju je Zakonom o javnom tužilaštvu ovlašćena da donese samo iz razloga "efikasnijeg postupanja ili drugog važnog razloga" Dolovac je pokušala da opravda sumnjom u nepristrasnost postupanja VJT, jer je Stefanović odbio da joj dostavi spise ovog predmeta na uvid - kaže izvor iz srpskog pravosu]a.

Upravo ovaj njen zahtev, kao i drugi Stamenkovićevi postupci i izjave koje je davao u javnosti povodom ovog predmeta, kako podseća, inicirali su Stefanovićevo obraćanje Povereniku sa zahtevom da predloži VST zakazivanje sednice na kojoj će se raspravljati o prijavljenom neprimerenom uticaju.

Podsetimo, VJT u Beogradu je u svom saopštenju povodom zahteva Povereniku izvestilo, pored ostalog, da je Vrhovni javni tužilac od VJT u Beogradu dopisom zatražila da joj se neodložno dostave spisi predmeta.

VJT u Beogradu je objasnilo da se tom zahtevu nije moglo udovoljiti, jer ona kao Vrhovni javni tužilac i član VST po funkciji može biti pozvana kao svedok u ovom predmetu, "budući da vrlo verovatno ima neposredna saznanja u vezi sa radnjama koje je na pomenutoj elektronskoj sednici preduzimao Stamenković".

- Iz navedenog proizilazi da su Stamenković i Dolovac pokušali da iskoriste hijerarhijsku nadređenost Vrhovnog javnog tužilaštva tako što će ovlašćenje iz člana 23. Zakona o javnom tužilaštvu upotrebiti suprotno njegovoj svrsi u cilju ometanja postupka protiv Stamenkovića, da bi se nakon toga primenom instituta supstitucije nadležnosti predmet dodelio u rad nekom drugom javnom tužilaštvu u Republici Srbiji, koje bi nakon toga donelo odluku po Stamenkovićevoj volji - navelo je VJT u Beogradu u svom prošlonedeljnom saopštenju.

Prema rečima našeg sagovornika, ispostavilo se da je VJT u Beogradu bilo u pravu i da je Dolovac ponovo zloupotrebila svoju moć da mu otme predmet, sve kako bi u povoljniji položaj stavila svog "štićenika" Stamenkovića.

- Dolovac je to več činila i u predmetu "nadstrešnica" koji se vodi protiv tri lica zbog koruptivnih radnji i u predmetu "EPS" protiv Milorada Grčića, od kojih je u oba ključne dokaze u postupku pribavilo VJT u Beogradu - dodaje i podseća da je oba predmeta prebacila u rad JTOK kako bi mogla da ih kontroliše.