Predstavnici vlasti poručuju da je reč o ozbiljnoj destabilizaciji političke scene, dok se sa druge strane postavlja pitanje: da li je u pitanju autentični politički bunt ili deo šire zavere protiv države i njenih institucija?

Da li objavljeni snimak potvrđuje tvrdnje da je reč o organizovanom pokušaju političke destabilizacije i rušenja ustavnog poretka Srbije, za Kurir televiziju, otkrili su Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za Kontrolu i Opservaciju, Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku i Perko Matović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija.

"Deo studenata je zaveden"

- Reći da opozicija u Srbiji ima demokratske kapacitete bilo bi grubi eufemizam. Činjenica je da ovo nije prvi put da pokazuju takvo ponašanje. Oni se dogovaraju i pokušavaju da smene vlast na najgrublje i kriminalne načine. U Srbiji im, zapravo, ne preostaje ništa drugo. Nemaju politiku, osećaju da trenutak dopušta da nasiljem ili bilo kakvim drugim kriminalnim sredstvima sprovedu svoje političke planove. To što se radi o ovom konkretnom čoveku nije iznenađenje - ne lično zbog njega, već zato što opoziciju i politički monopol u zemlji drže recidivi Demokratske stranke - rekao je Matović.

Dodao je da taj takozvani „studentski pokret“ ili „studentska lista“ se formira pod uticajem upravo tog opozicionog pravca, iz nemoći i van stvarnog političkog delovanja, jer na opozicionom tlu ne mogu normalno da posluju.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija Foto: Kurir Televizija

- Kada imate Dragana Đilasa kao lidera opozicije, kada imate male recidive drugih partija pod njegovom kontrolom, i dva medijska servisa koji funkcionišu kao njihove propagandne platforme, tada imate situaciju u kojoj politika postaje glasnogovorništvo nekoliko malih i beznačajnih stranaka.

- Pre svega, možemo da zaključimo ono što smo svi videli u prethodnih godinu dana. Šta su ti ljudi radili? Napade na institucije, prebijanje neistomišljenika, satanističke obrede, paljenje prostorija, nasrtaje noževima, pucnjave iz pištolja, ranjavanje ispred Narodne skupštine i terorističke napade. Sve to činilo je jedan kontinuitet događaja u trenutku kada su pokušavali da sprovedu krvavu obojenu revoluciju i da nasilno, mimo izbora, dođu na vlast - objasnio je Spasić.

Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku Foto: Kurir Televizija

Sve je imalo jedan cilj

Dodao je da smatra da je sve rađeno planski i podlo sa namerom i da nisu slučajno napali najosetljiviju i najranjiviju grupu - decu.

- Prošla godina nije bila samo pokušaj sprovođenja krvave obojene revolucije. To je, pre svega, bio napad na sistem vrednosti. Bio je to napad na crkvu, napad na predsednika, napad na Vojsku Srbije - setimo se samo impresivne parade koju su nazivali „okupacionom vojskom“. Bio je to napad na obrazovni sistem i, što je najstrašnije, napad na našu decu, od kojih su neka, nažalost, uvučena u njihove kriminalne aktivnosti.

"U politici moramo biti svesni razlike"

- Gospodin Anđelković je postao funkcioner Demokratske stranke kao jedan od koordinatora koji su tada išli na obuke u Budimpeštu, u vreme priprema za 5. oktobar. On je bio jedan od dvadesetak visoko obučenih ljudi koje je Demokratska stranka, preko svojih nevladinih organizacija i uz podršku iz Amerike, pripremala za politički aktivizam - od vođenja zvaničnih kampanja do nezvaničnih političkih operacija - rekao je Jerković.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za Kontrolu i Opservaciju Foto: Kurir Televizija

Dodao je da ono što danas vidimo je zapravo rukopis 5. oktobra i da su aktivirani oni ljudi koji su tada bili operativna snaga obojene revolucije, a sada ih ponovo prepoznajemo kao aktere u političkom životu.

- Postoje političari koji se politikom bave radi vlasti, i oni koji su u politici kako bi zloupotrebili vlast. Gospodin Anđelković je, između ostalog, bio i direktor Parking servisa „Žika pauk“. Upravo zbog malverzacija u tom servisu dobio je nadimak „pauk“ - simbol dela plena i nagrade za njegovu ulogu u obojenoj revoluciji - zaključio je Jerković.

SISTEM IZA PROTESTA: Studenti i opozicija kao instrumenti spoljnog uticaja Izvor: Kurir televizija

