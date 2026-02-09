Slušaj vest

- Zašto prave savez, ukoliko su i Albanija i Hrvatska već u NATO. U pitanju je postepeno uvlačenje tzv. Kosova u NATO. Tzv. Kosovo, koje pretenduje da bude država, a nikada neće biti država dok ga Srbija ne prizna, a Srbija to nikada neće učiniti sve dok narod bude u ovoj zemlji birao vlast, pokušava sada da izdvajanjem većeg budžeta se preporuči za članstvo u NATO – rekla je ona.

Ministarka Stamenkovski podseća da je Tramp rekao da svako ko hoće da bude u NATO mora da da određena sredstva od svog BDP-a.

- Mi naravno, koji imamo neke moralne aršine, za nas je to sve onako nepojmljivo. I šta radi Kurti? On kaže dobro, mi ćemo za dve godine da četiri puta povećamo naš budžet i da krenemo da se naoružavamo. A vi ovde u Srbiji, da niste krenuli sa podizanjem naših odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta i naših snaga, da se nije Vojska Srbije vratila kao ozbiljan faktor na regionalnu scenu, da nismo imali parade na kojima smo demonstrirali šta je to čime raspolažemo, šta smo to kupili, šta je to što želimo da kupimo, mi bismo bukvalno bili na nivou glinenih golubova – kazala je ministarka.

Ona naglašava da su mnogi ovde osporavali potrebu za jačanjem vojske, i pitali se zašto se mi naoružavamo.