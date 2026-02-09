Slušaj vest

"Nikada mi niko neće zabraniti da idem po svojoj zemlji gde hoću, kad hoću i kako hoću", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

- Nije pitanje smem li ja ili ne smem, te bajke za malu decu kao ne smeš, a šta bi ti uradio Mirane Pogačaru ili ti Brkoviću? Da me bijete ne možete, terate druge ljude u nasilje, zašto to radite? - pitao je Vučić i dodao:

- Možete da zamislite kako bi izgledala Srbija, kakva bi mržnja vladala kakav bi se progon slobodoljubivih ljudi sprovodio da oni ne daj Bože dođu na vlast. Vi biste da ukinete demokratiju, da ukinete drugačije mišljenje, samo želite da pretite, ubijate, razarate. Ništa drugo.