Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderu Miranu Pogačaru da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao blokadere na javnu debatu, ali da su je odbili!

- Da podsetim da je predsednik Aleksandar Vučićjavno pozvao blokadere, tj. "studentski pokret" (šta god to bilo, pošto je prosek "studentske" liste 63 godine) na javnu debatu na kojoj god TV i koga god kandiduju za tu debatu — i to ne 1 na 1, već on 1 na njih troje ili četvoro. Odbili. Pobegli. Ponovo. Nisu se laktali da pošalju Mirana Pogačara - napisala je Brnabić na X mreži.