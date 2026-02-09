Slušaj vest

Blokaderi vode protest ispred Ustavnog suda u Beogradu, a sudeći po izjavi jedne studentkinje, oni ni ne znaju da objasne zašto su tu.

Jedna blokaderka je pokušala da objasni suštinu njihovog protesta, međutim to joj nije pošlo za rukom.

Kako je pokušala da opiše, oni neće stati dok stvari "ne budu... kako treba da budu".

- Ne znam kako više ni da objasnimo. Mi kao studenti, znači zaista godinu i po dana sve što radimo konstantno smo na ulici. I mi ne odustajemo od toga i nikada nećemo odustati sve dok ne budu onako stvari kako treba da budu. I ne kako smo mi zamislili, nego onako kako nam ustav garantuje. A sad imate situaciju da neko planira da te određene zakone skrnavi. I apsolutno sva podrška svima, ne samo sa podrškom tužilaca i advokata i svega, ali svih ljudi koji trpe bilo kakav pritisak. Mislim da studenti i građani mogu sve što žele i moj profesor jednom davno rekao, pobedićemo lepotom, ja to zaista mislim jer domovina se brani lepotom - rekla je blokaderka.

"Ovo postaje sve gore i gore. Ni ova ne zna kako da objasni. Gde ih samo nalaze?", zapitao se korisnik koji je podelio snimak na Iksu.

Kurir.rs

