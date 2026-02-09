- Ne znam kako više ni da objasnimo. Mi kao studenti, znači zaista godinu i po dana sve što radimo konstantno smo na ulici. I mi ne odustajemo od toga i nikada nećemo odustati sve dok ne budu onako stvari kako treba da budu. I ne kako smo mi zamislili, nego onako kako nam ustav garantuje. A sad imate situaciju da neko planira da te određene zakone skrnavi. I apsolutno sva podrška svima, ne samo sa podrškom tužilaca i advokata i svega, ali svih ljudi koji trpe bilo kakav pritisak. Mislim da studenti i građani mogu sve što žele i moj profesor jednom davno rekao, pobedićemo lepotom, ja to zaista mislim jer domovina se brani lepotom - rekla je blokaderka.