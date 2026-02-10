Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ceremonija kojoj će prisustvovati Vučić održaće se u 11 časova u Ložionici u Beogradu.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"JA MISLIM DA JE SVIMA SA ZAPADNOG BALKANA MESTO U EVROPSKOJ UNIJI" Snažne poruke predsednika Vučića na poslovnoj konferenciji u Ložionici (FOTO)
Aleksandar Vučić
InfoBizOD ZMIJARNIKA DO NAJLEPŠEG DELA BEOGRADA Pogledajte kako je nekada izgledala "Ložionica", a kako izgleda sad: Fenomenalno, neverovatno - SVETSKO, A NAŠE (video)
ložionica 2.jpg
PolitikaDEMONSTRIRALI SU OVDE SA ŽUTIM PATKAMA, A SADA KUPUJU STANOVE: Vučić o napadima blokadera na velike infrastrukturne projekte
IMG-20251007-WA0254.jpg
PolitikaNE POSTOJI NIŠTA OVAKO OD BEČA DO ISTANBULA Vučić otvorio "Ložionicu": Ovo je za istoriju! To su građani Srbije uradili, promenili lice i zemlje i grada
collage.jpg
Politika"ULEPŠAĆEMO I SAMU GAZELU! OVDE ĆEMO OKAČITI JOŠ TRI ZASTAVE" Predsednik Vučić obišao radove na Ložionici (FOTO)
1.jpg
PolitikaBEOGRAD DOBIJA NOVU LOŽIONICU Predsednik Vučić: Ovde će se okupljati najpametniji i najmarljiviji mladi ljudi iz celog sveta
av.jpg