Đorđo Đorđić, blokader i bivši poslanik Stranke slobode i pravde na čijem je čelu Dragan Đilas, izneo je sav prljav veš te partije.

On je tako govorio o Đilasu:

- Čovek koji je apsolutno, apsolutno netalentovan za politiku. Antitalenat za politiku. Apsolutni. Kao ja za bejzbol - rekao je Đorđić i dodao da mu nije jasno šta Đilas traži u politici.

Dotakao se i potpredsednice SSP Marinike Tepić.

- Mi smo svi bili u nemilosrđu gospođe. Šta mislite, zašto je Saša Bijelić otišao? Zato što mu se ne sviđa Dragan Đilas? Ne, ne, on i Dragan Đilas su više od prijatelja, ali je otišao jer čovek ima svoj stav, kao što ga i ja imam. Kao što ga ima i Željko Veselinović, kao što ga ima i Sonja Pernat, kao što ga ima Irena Živković iz Bora. Mi smo svi otišli bezmalo zbog te... ja sam otišao zbog te jedne osobe. Gospođa da l' se pojavi, da l' se ne pojavi. Legendo, ako ne možeš, ako si bolesna, nemoj da budeš nosilac liste. Mi smo podnosili listu u Novom Sadu, Aleksandar Bijelić je nju stavio u kola i dovezao, nije htela da... mislim, to su tako ružne scene, kada bi narod znao šta se u Skupštini dešava, pa oni ne da ne bi glasali za nas, pogazili bi nas. Došli bi jedan dan, pogazili bi nas - rekao je i dodao:

- Ništa ona ne radi što joj nije dopušteno. Njoj je gospodin i brat Dragan Đilas dopustio. Ja politički o njoj mislim stvarno sve najgore. Pričam politički, da odmah definišemo stvari. I to što radi ona, da je to baš loše. Da to nikakav rezultat ne može doprineti.

Na pitanje da li se u SSP oko bilo čega pita Borko Stefanović, Đorđić je krenuo da se smeje.