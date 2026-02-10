Slušaj vest

Ko odlučuje o budućoj vlasti? Političke kalkulacije ili građani na izborima? Dok deo javnosti nagađa o novoj funkciji Aleksandra Vučića, on poručuje da je jedini sudija narod, a jedini cilj - stabilna Srbija.

U jeku najava o novim blokadama i mogućim izbornim listama, vlast i opozicija ulaze u otvoreni politički duel, u kojem se, čini se, ne snalaze svi jednako dobro.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a, bio je gost emisije "Redakcija" i tom prilikom govorio o tome da je funkcija premijera pre svega odluka predsednika Vučića, koja se mora ispoštovati:

Milenko Jovanov Foto: Kurir Televizija

- Tu odluku moramo da poštujemo kakva god bila, nije fer da podržavamo predsednika za nešto što nam se sviđa, a čim nam se nešto ne dopada odmah menjamo odluku. Tako da, to ne bi bilo fer prema njemu - kaže Jovanov i dodaje:

- A o tome će na kraju svoj sud dati narod, iako svedočimo pokušajima da se narod razvlasti kao u periodu od 2008. do 2012. godine, kada je vlada slala dnevni red sednica na odobravanje u nekoliko ambasada, dok narod nije pitan. Tako da, velika pobeda predsednika Vučića jeste da se narod pita ko je vlast a ko opozicija.

"Druga opcija nema program"

Ističe da se prethodne vlasti nisu pokazale, te da nisu želele da ulažu u Srbiju:

- Imali smo minimalne zarade, penzije, nismo gradili fabrike i bolnice, a pogledajte sve to danas. Građani treba da razmisle šta nude ovi sa druge strane. Vrlo često i ne znamo šta nude, građani se posle hvataju za glavu. Ozbiljno kockanje je da se olako razmišlja o smeni vlasti, to je ozbiljno kockanje sa ovom zemljom i to je pogrešan način razmišljanja - kaže Jovanović i dodaje da nije sporno glasati za neku drugu opciju, ali pod uslovom da ona ima plan i program koji će da realizuje:

- Oni kriju svoja imena iza te blokaderske liste, ne govore ni svoje mišljenje o najvažnijim temama za ovu zemlju. Zamislite da takvi ljudi dođu na vlast. Srbija bi tako počela da propada.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić sa narodom u Božićnom seocetu Foto: screenshot pink tv

"Predsednika ćemo podržati u svemu"

Jovanović ističe da opozicija godinama vodi brutalnu kampanju protiv predsednika Vučića i njegove porodice, aludirajući na iskazane uvrede:

- Oni zahtevaju od strane svojih nalogodavaca iz inostranstva da se predsedniku Vučiću zabrani da on bude na bilo kojoj list. Onda postavljate pitanje zar nije u interesu da im on bude na listi, kad već govore da će ga lako pobediti. Time oni pokazuju da predsednik Vučić ima ogromnu podršku građana, te da on kao takav doprinosi rezultatu i pobedi te liste - kaže Jovanov i naglašava važnost dobrih odnosa između Srbije i ostalih država:

- To je jako velika prednost Srbije u odnosu na zemlje u regionu jer njih niko i ne zna, a predsednik je Srbiji omogućio da bude za stolom a ne na meniju. A mi, kao SNS ćemo ga u svemu podržati.

