Tužilački saradnik Rade Bajić iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) bio je jedan od govornika na blokaderskom protestu ispred Ustavnog suda, na koji su pozvali tzv. studenti blokaderi, gde je komentarisao slučaj "Generalštab" i direktno prekršio osnovno načelo nepristrasnosti.

Da sve bude još banalnije, što i nije mnogo čudno kada dolazi iz "kuhinje" blokadera, Bajić je na istom tom skupu rekao da je TOK sprema da na odgovornost pozove sve funkcionere koji su kršili Ustav i zakon?!

N1 i Nova preneli su Bajićev govor citirajući ga, a rekao je:

"TOK je sada bezrezervno spreman da na odgovornost pozove sve funkcionere koji su se ogrešili o Ustav i zakone, bili oni sudije, javni tužioci, ministri, direktori ili bilo koji drugi funkcioneri. Zakon će biti jednak za sve. Sloboda će biti osvojena. Vreme odgovornosti zaista dolazi", rekao je on.

Tekst o govoru Radeta Bajića iz JTOK-a na portalu Nova Foto: Printscreen Nova

Ovo je, međutim, teško kršenje zakona Srbije, pošto javno političko istupanje sudskog saradnika koji je učestvovao u krivičnom postupku, uz komentarisanje istog predmeta, predstavlja povredu ustavnog načela nepristrasnosti i objektivne neutralnosti suda.



Prema ustaljenoj praksi Evropski sud za ljudska prava, dovoljno je postojanje "appearance of bias", odnosno opravdane sumnje u nepristrasnost iz ugla razumnog posmatrača, da bi se pravičnost postupka u celini dovela u pitanje.