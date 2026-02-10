Slušaj vest

Nakon što je prošle nedelje splitska Slobodna Dalmacija s punom pažnjom ispratila slučaj kafića u Velikoj Plani i gazdu koji je rekao da je Aleksandar Vučić naredio zatvaranje lokala, iako je i sam priznao da je kršio zakon, stigao je još jedan dokaz o sprezi hrvatskih i blokaderskih medija u Srbiji.

Da je njihova povezanost jaka i da su udruženi u zajedničkim akcijama i ciljevima, ogoljenim još na početku pokušaja obojene revolucije u Srbiji, jasno je iz najnovije saradnje HRT-a i blokaderske Nova.rs.

Hrvati, tačnije njihov javni servis, svoj program u većini slučajeva bazira na Srbiji i dešavanjima u našoj zemlji, a sada su uspeli da "nas" ubace i u kviz Potera.

Pitanje voditelja glasilo je "Koji je grad poznat i po Ćacilendu?", iako je Hrvatima naša prestonica daleko poznatija po tome što im je glavna destinacija za dobar provod.

Nova, uvek prva kada je u pitanju autošovinizam, jedva je dočekala da prenese to uz mantru kako je to bruka i sramota, izbegavajući istinu da su upravo blokaderi i blokaderski mediji prvo - izmislili naziv "Ćacilend", a drugo forsirali ga do te mere da ceo region zna za njega u pogrdnom kontekstu.

Zanimljivo je da se ista ta Nova, kao i drugi blokaderski mediji, nisu ni u najavi bavili ustaškom manifestacijom, tačnije koncertom Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu povodom bronzane medalje rukometaša na Evropskom prvenstvu.

Prenosili su samo šture informacije o sukobu gradonačelnika Zagreba i premijera Andreja Plenkovića, a usred skandala i toga što su Tompsonove pesme, ustaška ikonografija i otvoreno koketiranje sa ekstremizmom potpuno su pomračili ideju i vrednosti sporta, Nova se bavila time što je Tompson pre 15 godina komponovao pesmu Maji Šuput, hrvatskoj pevačici?!

Od osude nije bilo ni traga ni glasa.

Kurir Politika

