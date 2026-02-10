Slušaj vest

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković nije se danas pojavio na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu iako je uredno pozvan, potvrđeno je u tom tužilaštvu za Kurir.

Protiv Stamenkovića je, podsetimo, ministar pravde Nenad Vujić nedavno podneo krivičnu prijavu zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi, a u vezi sa njegovim nezakonitom postupanjem u vezi sa radom VST, zbog čega je danas u svojstvu osumnjičenog trebalo da iznese odbranu pred tužiocem.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na pitanje za kada će Stemenkoviću biti upućen novi poziv, odgovorili su da "s obzirom na to da osumnjičeni B.S. svoj izostanak nije opravdao, tužilaštvo će preduzeti druge mere i radnje iz svoje nadležnosti za obezbeđenje prisustva osumnjičenog".

- Druga mera, između ostalog, podrazumeva i nalog policiji da ga privede na saslušanje - objašnjava sagovornik iz pravosuđa.

Kako je Kurir juće objavio, povodom odluke kojom je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac juče izvršila supstituciju i predmet protiv Stamenkovića prebacila u rad Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, iz VJT u Beogradu odgovaraju da ta odluka nije pravosnažna i izvršna jer na nju postoji pravo prigovora u roku od tri dana.

- VJT u Beogradu će uložiti prigovor u zakonom propisanom roku -  naveli su iz tog tužilaštva.

Podsetimo, odluku o supstituciji Dolovac je donela samo dan pred zakazano saslušanje Stamenkovića i nekoliko dana nakon što je glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović podneo Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja koji su Stamenković i Dolovac izvršili na VJT u Beogradu, njega lično i postupajućeg javnog tužioca po ovoj krivičnoj prijavi kako bi ga zaštitila od krivične odgovornosti.

Ne propustitePolitikaGLAVNI JAVNI TUŽILAC VJT U BEOGRADU PRIJAVIO BRANKA STAMENKOVIĆA: Zahteva zaštitu od Poverenika za samostalnos zbog neprimerenog uticaja na tužilaštvo
nenad-stefanovic7.jpg
PolitikaMINISTAR PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BRANKA STAMENKOVIĆA, DOLOVAC POKUŠALA DA JE UZME IZ TUŽILAŠTVA?Oglasilo se VJT u Beogradu o velikom skandalu u pravosuđu
WhatsApp Image 2025-09-05 at 13.07.20_eade33eb.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VST DOVODI JAVNOST U ZABLUDU: Ministar pravde Vujić o tvrdnjama Stamenkovića - Njegova rešenja su ništava, odluka Ustavnog suda je obavezujuća
Nenad Vujić
PolitikaVIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Netačni navodi Branka Stamenkovića ukazuju na nepoznavanje procesnih zakona i predstavljaju uticaj na samostalnost!
Branko Stamenković