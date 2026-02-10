Slušaj vest

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković nije se danas pojavio na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu iako je uredno pozvan, potvrđeno je u tom tužilaštvu za Kurir.

Protiv Stamenkovića je, podsetimo, ministar pravde Nenad Vujić nedavno podneo krivičnu prijavu zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi, a u vezi sa njegovim nezakonitom postupanjem u vezi sa radom VST, zbog čega je danas u svojstvu osumnjičenog trebalo da iznese odbranu pred tužiocem.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na pitanje za kada će Stemenkoviću biti upućen novi poziv, odgovorili su da "s obzirom na to da osumnjičeni B.S. svoj izostanak nije opravdao, tužilaštvo će preduzeti druge mere i radnje iz svoje nadležnosti za obezbeđenje prisustva osumnjičenog".

- Druga mera, između ostalog, podrazumeva i nalog policiji da ga privede na saslušanje - objašnjava sagovornik iz pravosuđa.

Kako je Kurir juće objavio, povodom odluke kojom je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac juče izvršila supstituciju i predmet protiv Stamenkovića prebacila u rad Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, iz VJT u Beogradu odgovaraju da ta odluka nije pravosnažna i izvršna jer na nju postoji pravo prigovora u roku od tri dana.

- VJT u Beogradu će uložiti prigovor u zakonom propisanom roku - naveli su iz tog tužilaštva.