- Što je država jača, ona se više trudi, a videli ste predsednika Makrona da se sprema za sastanak, a svi će biti u Minhenu, zašto je to važno? Zato što Makron ima jednu viziju, a Nemci drugu. Biću i ja u Minhenu i imaću sastanke s najvišim predstavnicima EU, kineskim, a prvo idem u Indiju, pre toga sa Erdoganom... - rekao je Vučić i dodao: