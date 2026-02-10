Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na kritike o poseti Novom Sadu u nedelju.

- U 1 sat sam bio u Petrovaradinu, u vreme ručka, a to je za njih jutro. Bavim se ozbiljnijim pitanjima, ne mogu da odgovaram na ta pitanja, to pokazuje kakvi bi bili kad bi bili na vlasti... - rekao je Vučić i dodao:

- A da sam došao po mraku, rekli bi pod okriljem noći...

Podsetimo, Vučić je u nedelju boravio u Novom Sadu gde je svečano otvorio i obišao Zavičajni sajam. On se oglasio objavom na Instagramu i napisao: