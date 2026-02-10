Slušaj vest

Na pitanje da prokomentariše reakcije na izjave studenata blokadera da će u političku borbu bez opozicije i EU, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da "nije radostan zbog njihovih svađa i sukoba, zato što će sada i ti mladi ljudi - i dalje deca, neki od njih 18-19-20 godina, mlađi od moje ćerke, da doživljavaju sve ono kroz šta smo mi svi prošli".

- Zbog mržnje onih koji bi da budu na vlasti, a ne mogu da budu. I podsetiću vas kako je krenulo. Krenulo je tako što je postojalo opšte oduševljenje nedefinisanim, ali pokretom mladih koje je trebalo da nekako izrodi dolazak na vlast onih koji svojim znanjem i svojim omalovažavanjem nisu mogli da se izbore za to. I oni su želeli na početku, da biste dobro razumeli suštinu te pojave, oni su želeli da iskoristite mlade ljude, da ih ti mladi ljudi ih u stvari dovedu na vlast - rekao je Vučić u Ložionici.

Dodao je da su sad oni "gori od Vučića i sad su napadi na neko dete tamo koje je došlo da kaže ne za Evropsku uniju ili da za Evropsku uniju, koja je iznosila stavove plenuma".

- Dakle, odjednom su žestoko napadani, ali ne zbog toga i ne zbog toga što imaju ili nemaju stav, napadani su zato što neće da ovi drugi vladaju Srbijom umesto njih. Tako da je moj posao da kažem da sam na strani tih mladih ljudi, neka nastave da se bore - rekao je Vučić.