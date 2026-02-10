Slušaj vest

- Da vas zamolim samo jednu stvar, dobio sam danas dve poruke od ljudi koje poznajem, koji su na drugoj političkoj strani, podneli smo zahtev za subvencije, nismo dobili verovatno zbog toga.

- Hoću tim ljudima da poručim i vama u Vladi. Nemojte na nečije pretnje i šikaniranje da odgovorate na isti način. Ako su po svim kriterijumima zaslužili podršku države, moraju da dobiju. Mi moramo da budemo drugačiji od njih onda će i njih da bude sramota zbog onoga što su uradili.

- Svi ljudi podjednako moraju da uživaju u državnim sredstvima, objektivni kriterijum. I vino i rakija pripadaju svima, kao što i Srbija pripada svima - kazao je predsednik za govornicom naglasivši da politička opcija nikad ne sme da bude kriterijum nego da im treba pomoći jer "mi nismo kao oni".