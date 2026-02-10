Slušaj vest

Srpski glumac, reditelj i potpisnik opozicionog Proglasa Dragan Bjelogrlićzahvaljivao se Hrvatima što je tamo snimio film "Svadba", a sada je od istih tih Hrvata dobio hladan tuš!

Naime, župa (verska zajednica u katoličkoj crkvi, prim. nov.) u Novom Travniku, gradskoj oštini u BiH u kojoj ima više Hrvata nego drugih nacija, pozvala je na bojkot filma Svadba!

Župa Uzašašća Gospodinova oglasila se na društvenim mrežama i navela da film vređa vrednosti hrišćanstva?!

"S tugom sam doživeo objavu da se tzv. “romantična komedija” Svadba prikazuje i u našem gradu. Film koji ovih dana “osvaja” publiku širom regiona na tužan, ružan i jadan način vređa najveće i najvažnije vrednosti jedne religije - konkretno hrišćanstva, spominjući na vulgaran i blasfemičan način Boga i najvažnije stvarnosti i istine našega spasenja. Krv Hristova koja je prolivena za spasenje naših duša postaje predmet humora i zabave, a Bog predmet sprdnje i igre. S tugom sam doživeo i vest da su mnogi naši vernici, čuvši stavove kolega sveštenika ovog kraja koji su ranije izašli u javnost, pohitali u druge gradove da pogledaju film kako ne bi bili viđeni u našem gradu! Ne preostaje mi ništa drugo nego da se molim za njih! Stoga vas sve pozivam da 11. 2. na spomendan Gospe Lurdske i Svetski dan bolesnika bojkotujemo film Svadba u našem gradu", piše, između ostalog, u saopštenju na Fejsbuku.

Podsetimo, Bjelogrlić je prošlog meseca gostovao na HRT (hrvatskom javnom servisu) i sve vreme se dodvoravao Hrvatima, a vrhunac je bio kada je voditelju rekao da ne bi imao problem da mu se ćerka uda za Hrvata.

Potom je, na premijeri filma "Svadba" u Srbiji, u Beogradu, koja se najavljivala i ispratila u apsolutno svim medijima, pričao kako je zabranjen u Srbiji, te kako je morao da ode u Hrvatsku da snima film.

- Izazovno je to da je veći deo nas glumaca iz Srbije koji igraju u ovom filmu ne može da radi u Srbiji poslednjih nekoliko godina. Mi smo na crnoj listi, mi smo zabranjeni. E onda smo otišli u Hrvatsku i snimili film koji će voleti ceo region - rekao je Bjelogrlić, očigledno ne očekivajući da film neće voleti baš svi, a pogotovo ne "njegovi" Hrvati.