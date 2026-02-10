Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa predsednikom Narodne skupštine Ujedinjene Republike Tanzanije Musom Azanom Zunguom o načinima jačanja bilateralne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, posebno u godini kada se obeležava 65 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Macut je sagovorniku poručio da je Srbija spremna da pomogne Tanzaniji u razvoju poljoprivrede i prehrambene industrije, a poljoprivredni fakulteti i instituti da na stručnom nivou podrže proizvodnju semena, žitarica i prehrambenih proizvoda, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Tokom sastanka razgovaralo se i o mogućnostima da se poveća obim robne razmene, smanje carine i unapredi saradnja u oblastima od obostranog interesa, posebno u turizmu, nauci i obrazovanju, a sagovornici su se saglasili da je potrebno stvaranje snažne osnove za uspostavljanje strateškog partnerstva, kao i nastavak kontinuiteta bliske saradnje uspostavljene još formiranjem Pokreta nesvrstanih zemalja.

Predsednik Vlade Srbije ukazao je da je 1. septembar proglašen za Dan nesvrstanih da bi se pokazala opredeljenost za jačanje političkih, ekonomskih, prosvetnih, kulturnih i svih drugih veza s afričkim zemljama.

Macut je izrazio nadu da će studenti iz Tanzanije pokazati još veće interesovanje za studiranje na univerzitetima u Srbiji u okviru programa "Svet u Srbiji", uz ocenu da nakon okončanja studija, oni postaju istinski mostovi prijateljstva i saradnje među zemljama.