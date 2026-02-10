Slušaj vest

Rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić potvrdio je da su jutros, kako kaže, nepoznati ljudi u civilu, došli u Rektorat Univerziteta sa zahtevom da se Fakultet tehničkih nauka (FTN) iseli u roku od 30 dana ili potpiše Ugovor sa Prištinskim univerzitetom.

Arsić je kazao da su svi zaposleni u Rektoratu jutros bili neprijatno iznenađeni.

„Svi smo bili neprijatno iznenađeni. Ne znamo da li je to policija, ljudi su bili u civilu. Doneli su papir iz Univerziteta u Prištini, u kome piše da se zgrada Fakulteta tehničkih nauka nalazi na lokaciji koja pripada Univerzitetu u Prištini i traži da se u roku 30 dana fakultet iseli ili na neki način stupi u ugovorni odnos sa njima. Mi smo pogledali i te katarsarske parcele na kojima se nalazi zgrada Fakulteta tehničkih nauka. To su 'Trepčine parcele' i ta zgrada nikad nije bila vlasništvo Univerziteta u Prištini, čak ni pre rata”, kazao je Arsić za Kosovo online.

Dodao je da su sa tom situacijom upoznali najviše organe Srbije i čekaju da vide kakva će biti reakcija.

„Takođe smo upoznali predstavnike međunarodne zajednice. Naši predstavnici upravo imaju razgovor sa njima da vidimo o čemu se to radi. Međutim, to je samo još jedan dokaz da Priština namerava da ide na Univerzitet, naš Univerzitet”, istakao je rektor.

Upitan šta očekuje od razgovora na ovu temu i ima li rešenja na vidiku, Arsić kaže da je potez Prištine još jedna provokacija u nizu i ispipavanje pulsa da se vidi kako će Srbija reagovati.

„Mi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, svesni smo da bez naše države mi tu sami ne možemo ništa da uradimo. Tako da čekamo reakciju državnih organa da vidimo kako će se stvari dalje odvijati, a mi smo u stalnom kontaktu i sa njima i sa predstavnicima međunarodne zajednice”, zaključuje Arsić.