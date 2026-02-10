SASTALI SE STAROVIĆ I ŽIOFRE "Vlada Srbije u potpunosti posvećena sprovođenju reformi koje će doneti konkretne koristi građanima"
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je danas u Beogradu sa zamenikom generalnog direktora za Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove Emanuelom Žiofreom.
Na sastanku se razgovaralo o napretku Srbije u reformama, Planu rasta za Zapadni Balkan, kao i o radu novoformiranog Operativnog tima za pristupanje EU. Ministar Starović je istakao da je Vlada Srbije u potpunosti posvećena sprovođenju reformi koje će doneti konkretne koristi građanima, kroz jačanje institucija i vladavine prava, kao i unapređenje ekonomskog standarda građana.
U tom kontekstu, ministar je ocenio da Srbija predano radi na ispunjavanju koraka iz Reformske agende i dodao da je Reformska agenda Srbije u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan glavni instrument ekonomskog približavanja regiona Jedinstvenom tržištu EU, uz obezbeđivanje konkretnih koristi za građane pre samog članstva.
Starović je Žiofrea informisao i o radu novoosnovanog Operativnog tima za evropski put Srbije, čiji je zadatak, kako je naveo, da na intenzivniji i sadržajniji način informiše našu javnost o tome koje su koristi koje smo do sada imali, od same činjenice da postoji napredak na putu ka članstvu u EU, kao i o tome šta nas na kraju tog puta čeka.
Dodao je da je operativni tim formiran sa idejom da se na efikasan način povežu političko odlučivanje, tehničko sprovođenje i diplomatska komunikacija.
Starović je istakao i da je Blada prošle sedmice usvojila Predlog zakona o koheziji, čiji je predlagač Ministarstvo za evropske integracije. Ovaj zakon predstavlja strateški iskorak ka kohezionoj politici EU i još jednu potvrdu da se Srbija priprema da bude kredibilna i uspešna članica EU.
Po rečima ministra, suština zakonskog predloga je izgradnja administrativnih kapaciteta, kako bi sa danom članstva, Srbija mogla da sa visokim stepenom efikasnosti povlači sredstva iz kohezionih fondova EU, a kako ne bi bila u situaciji da kao neke druge države u prvim godinama svog članstva povlače tek manji deo raspoloživih sredstava.
Sprovođenje kohezione politike osiguraće usmeravanje resursa i investicija ka manje razvijenim oblastima, a priotiteti će biti infrastruktura, podrška malim i srednjim preduzećima, ulaganje u istraživanje i razvoj, poboljšanje pristupa obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti i stvaranje većih mogućnosti za zapošljavanje.
