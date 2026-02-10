kratko i jasno
"ORDEN ZA NAJKORUMPIRANIJEG POLITIČARA - OTIŠAO JE ĐILASU" Ana Brnabić ućutkala Nikezića
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću na optužbe da je Srbija korumpirana država.
On je na društvenoj mreži "Iks" (X) izneo gomilu podataka u cilju unižavanja naše zemlje i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Ni tu se nije zaustavio već je direktno uvredio prvog čoveka naše zemlje rekavši da je "zaslužio jedino orden za najkorumpiranijeg političara u Evropi", a dočekao ga je, njemu, vrlo neprijatan odgovor.
"Taj orden je otišao Ðilasu", poručila mu je Ana Brnabić.
