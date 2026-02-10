Slušaj vest

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić sastala se danas sa ambasadorom Marselom Peškom, šefom Misije OEBS-a u Srbiji.

Tokom sastanka sumirani su rezultati dosadašnje uspešne saradnje i razmotrene prioritetne teme za nastavak partnerstva u 2026. godini, kao i oblici dalje podrške OEBS-a razvoju sistema javne uprave.

Od 2019.godine, Misija OEBS-a je podržala Nacionalnu akademiju za javnu upravu u razvoju 11 programa obuke za državne službenike, koji obuhvataju oblasti poput upravljanja bezbednošću, dobre uprave, radnog zakonodavstva i upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina, kao i zabrane diskriminacije pred organima javne vlasti i borbe protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Marina Dražić sastala se sa ambasadorom Marselom Peškom

Više od 4.000 državnih službenika unapredilo je svoja znanja i veštine, pri čemu je samo tokom 2025. godine obuku pohađalo više od 2.500 polaznika. Nacionalna akademija za javnu upravu je od 2019. godine obučila više od 150.000 zaposlenih u javnoj upravi.

Ambasador Peško istakao je da je Nacionalna akademija za javnu upravu jedna od ključnih institucija u procesu modernizacije javne uprave i naglasio da će OEBS nastaviti da pruža podršku jačanju profesionalizma i kapaciteta zaposlenih.