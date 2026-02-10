"ONI SU ŽELELI DA ISKORISTE TE MLADE LJUDE, DA IH ONI DOVEDU NA VLAST" Vučić: Na strani sam mladih, neka nastave da se bore, sad su deo političke javnosti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu snažnu poruku o blokaderima.
- Nisam radostan zbog njihovih svađa i sukoba zato što će sada i ti mladi ljudi i dalje deca neki od njih - 18, 19, 20 godina da doživljavaju sve ono kroz šta smo mi svi prošli zbog mržnje onih koji bi da budu na vlasti a ne mogu da budu. Oni su želeli da iskoriste te mlade ljude, da ti mladi ljudi ih u stvari dovedu na vlast. Kad su se klinci setili "e, pa možemo mi", da li ćemo da dođemo na vlast ili ne, ali da mi zauzmemo te funkcije i da se mi borimo drugačije od njih, a ne oni, e onda su ovi rekli "e ne, ne, sad ste vi gori od Vučića" - rekao je Vučić u Ložionici i dodao:
- Moj posao je da kažem da sam na strani tih mladih ljudi, neka nastave da se bore. Sada se bave politikom konačno. Prekinuli su sa onim praznim i besmislenim pričama "ne smete da radite kampanju od vrata do vrata", prekinuli su sa pričama "ne smete da držite štandove", sad se bavimo svi politikom. Oni su deo političke javnosti, deo političke realnosti i to je ok. Dobro došli, to je prava politika, to je demokratija, ali će ovi stari koji nikada nisu mogli ništa ozbiljnije da urade, oni će, kao što ćete da vidite u najskorije vreme da krenu u najžešću kampanju protiv njih i da svim raspoloživim sredstvima tuku po njima.