- Nisam radostan zbog njihovih svađa i sukoba zato što će sada i ti mladi ljudi i dalje deca neki od njih - 18, 19, 20 godina da doživljavaju sve ono kroz šta smo mi svi prošli zbog mržnje onih koji bi da budu na vlasti a ne mogu da budu. Oni su želeli da iskoriste te mlade ljude, da ti mladi ljudi ih u stvari dovedu na vlast. Kad su se klinci setili "e, pa možemo mi", da li ćemo da dođemo na vlast ili ne, ali da mi zauzmemo te funkcije i da se mi borimo drugačije od njih, a ne oni, e onda su ovi rekli "e ne, ne, sad ste vi gori od Vučića" - rekao je Vučić u Ložionici i dodao: