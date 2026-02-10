Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO DODIKA U BEOGRADU: Sa zanimanjem saslušao njegove impresije o poseti SAD! Razgovarali i o drugim pitanjima od značaja Srbije i Srpske
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorada Dodika.
Kako je istakao Vučić sa zanimanjem je saslušao njegove impresije o poseti SAD istovremeno ga upoznajući sa predstojećim razgovorima koje ću imati sa najvažnijim evropskim i svetskim zvaničnicima.
- Razgovarali smo i o svim drugim pitanjima od značaja za život Srbije i Srpske - istakao je Vučić.
Fotografiju nakon susreta objavio je na svom Instagram nalogu.
62 · Reaguj
23