Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas lidera vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorada Dodika.

Kako je istakao Vučić sa zanimanjem je saslušao njegove impresije o poseti SAD istovremeno ga upoznajući sa predstojećim razgovorima koje ću imati sa najvažnijim evropskim i svetskim zvaničnicima.

- Razgovarali smo i o svim drugim pitanjima od značaja za život Srbije i Srpske - istakao je Vučić.

Fotografiju nakon susreta objavio je na svom Instagram nalogu.

