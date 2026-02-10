Slušaj vest

"Zapamtite, biću jedan od onih koji će da čuva, bukvalno fizički da čuva blokadere naroda. Setite se mojih reči".

Ovo je 17. juna na RTS-u izjavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a upravo danas svedočimo toj istini!

Naime, deo blokadera iz opozicije krenuo je u surove napade na studente blokadere, a na udaru je studentkinja Stomatološkog fakulteta Tamara Jeremić, nakon čijeg je gostovanja u Utisku nedelje pokrenuta prava hajka na društvenim mrežama.

Studentkinja je prvo doživela "očitavanje bukvice" uživo u emisiji od strane advokatice Ljiljane Borojević, koja je kritikovala stavove plenuma da im ne treba niko - ni opozicija ni međunarodna zajednica.

Na društvenoj mreži Iks usledila je paljba iz svih tastatura, pa su se ređale strašne poruke i uvrede upućene Tamari Jeremić.

Neke od njih su:

- Sekta. Još pritom glupa sekta. Mrš u p***u materinu!

- Mala karijeristkinja omašila stranu. Bez čitanja, učenja, rečitosti...

- Samo je priglupa

- Mutava plovka

- Rodi se kreten

- Sve će nas gristi savest ako se ova devojka ubije jer smo joj sasuli istinu u lice... Deluje da ne može da izdrži takav pritisak.

Zaštita i reči razuma došli su od predsednika Vučića lično koji je danas, tokom događaja u Ložionici odgovarao na pitanja novinara, i rekao da nije srećan zbog tuča i sukoba u blokaderskim redovima.

"Jer sada ovi mladi ljudi, a neki od njih su još deca, 18, 19, 20 godina, mlađi od moje ćerke, da doživljavaju sve ono kroz šta smo svi prošli, zbog mržnje onih koji bi bili na vlasti a ne mogu. I sad im kažu da su gori od Vučića, napadiju to dete koje je tamo došlo da kaže ne Evropskoj uniji ili da Evropskoj uniji... Iznosila je stavove plenuma, a njihovi stavovi su "nemoj da kažeš ništa". Dakle, odjednom su žestoko napadnuti, ali ne zato što imaju ili nemaju stav, već su napadnuti jer ne žele da ovi drugi (opozicija) vladaju Srbijom umesto njih. Dakle, moje je da kažem da sam na strani ovih mladih ljudi, neka nastave da se bore, sad se bave politikom konačno - zaključio je predsednik.

Vučić bio u pravu: Moraćemo da branimo blokadere od - blokadera Izvor: Kurir

Kurir Politika