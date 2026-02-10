Slušaj vest

V. d. sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Veljko Odalović prisustvovao je danas sa predsednikom Vlade Republike Srbije prof. dr Đurom Macutom sastanku u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu decu, na kojem je bilo reči o daljoj saradnji sa ovom organizacijom u oblasti zaštite dece, kao i daljem radu na unapređenju sistema „Pronađi me“.

Odalović je tom prilikom poručio da projekat razvoja sistema „Pronađi me“ ima punu podršku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i da će, kao i do sada, celokupna infrastruktura MUP-a biti na raspolaganju kako bi se nastavilo sa daljim radom na njegovom usavršavanju.

Istakavši značaj saradnje sa Centrom koji je, kao organizacija, pokrenuo inicijativu za uspostavljanje platforme „Pronađi me“, Odalović je rekao da je ova platforma omogućila koordinisan rad relevantnih institucija sistema, medija i civilnog sektora u cilju što bržeg pronalaska maloletnih lica u slučaju nestanka.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da je rad Centra od velikog značaja za unapređenje zaštite dece, kao i u prevenciji vršnjačkog i nasilja u porodici.

On je naglasio da Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno radi na jačanju preventivnih mera, kao i da će predstojeća zakonska rešenja dodatno doprineti unapređenju mehanizama zaštite dece.

Predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić istakao je da je privilegija što je država na ovaj način pokazala svoju podršku svemu što radi Centar i zahvalio se premijeru Macutu i v. d. sekretaru Odaloviću na sveukupnoj podršci.

Kako je istakao Jurić, na današnjem sastanku, pored unapređenja sistema „Pronađi me“, bilo je reči o vršnjačkom nasilju kao i bezbednosti dece na internetu, čime će se dati, kako je rekao, značajan doprinos zaštiti dece u Srbiji.

Sistem „Pronađi me“ uspostavljen je po uzoru na međunarodni model „Amber Alert“, namenjen je za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica, koje podrazumeva slanje poruke o nestanku maloletnog lica, sa svim relevantnim informacijama, i to prekidom TV i radio programa, slanjem „SMS“ poruke svim građanima preko njihovih mobilnih operatera, prikazima na ekranima-panelima na auto-putu, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama.