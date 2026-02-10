Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predsednikom Parlamenta Tanzanije Musom Zunguom.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, s početkom u 09.00 časova.

Nakon toga, Vučić će ugostiti MMA borca Islama Mahačeva u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republikeu, s početkom u 10.00 časova.

