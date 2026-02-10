Slušaj vest

Aleksandar Vulin kaže da se nada da se naša država zahvalila Kipru na dokazu prijateljstva i poštovanja Srbije posle postupka Kiprana na takmičenju mladih karatista.

"Na Evropskom prvenstvu za karatiste u mlađim kategorijama Kipar je odbio da podigne krpu koju mnogi nazivaju zastavom Kosova. Kipar ne priznaje tzv. Kosovo pa samim tim ne može priznati ni zastavu zemlje koje nema. Kiprani su ostali dosledni sebi i svojim zakonima, sopstvenom stavu, Šiptari su se vratili u Srbiju a prvenstvo se odvija bez njih", rekao je Vulin i dodao: