- Kad istina zaboli, pređe se na uvrede. I to je OK. Samo bez nervoze. Kad se iznervirate, pokaže se to nasilničko lice. I molim Vas da pokušate da razumete razliku između korupcije i PERCEPCIJE korupcije. Velika razlika, kao između nule i 619 miliona. U svakom slučaju, korupcija je kad neko sam prizna: 2004. sam ušao u politiku, a prve ozbiljne pare sam "zaradio" 2005. Ko je beše to sam priznao? A, da — mašinski mozak! Keep it cool - napisala je Brnabić na svom X nalogu.