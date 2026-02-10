Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Draganu Đilasu, koji joj je uputio gnusne uvrede. 

- Kad istina zaboli, pređe se na uvrede. I to je OK. Samo bez nervoze. Kad se iznervirate, pokaže se to nasilničko lice. I molim Vas da pokušate da razumete razliku između korupcije i PERCEPCIJE korupcije. Velika razlika, kao između nule i 619 miliona. U svakom slučaju, korupcija je kad neko sam prizna: 2004. sam ušao u politiku, a prve ozbiljne pare sam "zaradio" 2005. Ko je beše to sam priznao? A, da — mašinski mozak! Keep it cool - napisala je Brnabić na svom X nalogu. 

Podsetimo, Đilas je na svom X nalogu uputio je gnusne uvrede, prilikom čega je napisao "da je pronađena glupa", a nakon toga je podelio "ocenu nivoa korupcije u Srbiji za 2012. godinu", a potom uporedio sa "nivoom korupcije u 2025. godini". 

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ORDEN ZA NAJKORUMPIRANIJEG POLITIČARA - OTIŠAO JE ĐILASU" Ana Brnabić ućutkala Nikezića
Ana Brnabić (2).jpeg
Politika"SVE JASNO KAO DAN" Brnabić o novoj funkciji Tatjane Pešić: Dirljiva priča o ljubavi i bliskosti između Đilasove SSP i Kurtijevog Samoopredeljenja
Ana Brnabić
Politika"STRPALI STE SEBI U DŽEP 619 MILIONA EVRA, A DECI ZATVARALI ŠKOLE I ZVALI IH ĆACI" Brnabić žestoko odgovorila Đilasu: I to samo jedan tajkun, ne čak ni najveći
Ana Brnabić
PolitikaANA BRNABIĆ RAZMONTIRALA ĐILASA: "Bijete ženu koja je posle morala da povuče krivičnu prijavu"!
ana-brnabic-dragana-djilas.jpg