"Bićemo u Minhenu, biću ja i imaću sastanke sa najvišim predstavnicima Evropske unije, sa kineskim ministrom spoljnih poslova, sa mnogo kompanija, ali i sa mnogo drugih", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sa Makronom ću možda da imam i u Indiji ili u Minhenu. Pošto idem pre toga u Indiju na taj veliki samit o veštačkoj inteligenciji. 

Predsednik je poručio da je pre toga i u Ankari.

- U međuvremenu stiže i Alijev, odmah posle idem u Kazahstan. Što bi rekli ovi naši protivnici "baš smo izolovani" - zaključio je Vučić.

