Politika
SKANDAL! VUČIĆ BESAN NA VLADU SRBIJE Predsednik dobio plan "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koji je SASTAVILA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Slušaj vest
Pre puta u Ankaru predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tražio da vidi nacrt plana "Srbija 2030" i "Srbija 2035", a od nadležnih iz Vlade Srbije je dobio predlog programa napravljen posredstvom ChatGPT aplikacije, odnosno preko veštačke inteligencije.
Prema saznanjima, predsednik Vučić će sutra pozvati predsednika Vlade Đuru Macuta, kao i ostale ministre i dati rok - da ga najkasnije do 21.02, dana kada se vraća sa puta iz Indije, sačeka predlog programa "Srbija 2030" i "Srbija 2035".
Ukoliko se to ne ostvari, predsednik će sam predložiti tu strategiju i program.
Kako pišu Novosti, svedoci su prisustvovali kada je predsednik Vučić dobio plan napravljen preko veštačke inteligencije, kažu da ga dugo nisu videli tako besnog.
16 · Reaguj
9