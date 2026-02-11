Slušaj vest

U srpskoj delegaciji bili su zamenik pomoćnika ministra za multilateralnu saradnju u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Ksenija Milenković, i ambasador Republike Srbije Ivan Trifunović.

Tokom plenarne sednice, ambasador Ivan Trifunović je dao zvaničnu izjavu, ističući da borba protiv antisemitizma za Srbiju predstavlja ne samo savremeni izazov već i pitanje duboke istorijske odgovornosti. Naglasio je važnost očuvanja sećanja na Holokaust i zajedničku patnju Jevreja i Srba pod nacističkom vlašću, uključujući zločine počinjene u koncentracionom logoru Jasenovac, kao trajnog moralnog temelja za suočavanje sa savremenim oblicima mržnje i diskriminacije.

Konferencija je okupila visoke predstavnike država učesnica, međunarodnih organizacija, stručnjake i predstavnike civilnog društva, sa ciljem razmene iskustava i jačanja zajedničkih napora u borbi protiv antisemitizma, netolerancije i diskriminacije, s obzirom na sve veću učestalost ovih pojava širom Evrope i šire.

U okviru svog učešća na konferenciji, zamenica pomoćnika ministra Ksenija Milenković i ambasador Ivan Trifunović posetili su Jevrejski muzej Hoenems, instituciju posvećenu očuvanju sećanja na vekovno prisustvo jevrejske zajednice u ovom delu Evrope i njeno uništenje tokom Holokausta, kao i promociji dijaloga, obrazovanja i borbe protiv savremenog antisemitizma.

