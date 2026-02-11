Slušaj vest

- Izuzetno me je potresla vest o tragediji koja se dogodila u školi u Kanadi. Srbija razume i deli vašu bol.

- Svaki ovakav čin bezumlja nanovo nas opominje da sve snage usmerimo ka zaštiti i bezbednosti mladih u ovim teškim vremenima. Izražavam najdublje saučešće građanima Kanade i porodicama žrtava, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti. Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, a ranjeno je najmanje 25 osoba. 

Kurir.rs

Ne propustitePlaneta"UZELI SMO KLUPE I ZABARIKADIRALI VRATA UČIONICE" Prva svedočenja i SNIMCI nakon MASAKRA u srednjoj školi u Kanadi, premijer odustao od konferencije u Minhenu
Tambler Ridž Britanska Kolumbija
Planeta10 MRTVIH U MASAKRU U ŠKOLI U KANADI: Ranjeno više od 25, smrt sejala "devojka u haljini", policija saopštila da zna ko je napadač
profimedia-1073879658 copy.jpg