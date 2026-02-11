Slušaj vest

Potpuno rasulo vlada u redovima protivnika vlasti, a najnovija saga krenula je zbog Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu!

Naime, u mejlu koji je stigao na adrese svih tzv. studenata u blokadi, optužena je grupa sa Poljoprivrednog fakulteta za veze sa opozicijom, grupom Danice Grujičić i "Dosta je bilo".

Targetirane su tri osobe - Lazar Mišić, Andrija Rajković i Drina Glišić.

U mejlu koji je poslala, kako sebe naziva "podržavalac studentskog pokreta" Ivana Šaranović ogoljene su veze pomenutih sa opozicijom.

Mejl koji je stigao na adrese tzv. studenata u blokadi Foto: Printscreen

"Kao podržavalac studentskog pokreta osećam da mi je dužnost da vas obavestim o informacijama koje sam prikupila o Lazaru Mišiću, Andriji Rajkoviću i Drini Glišić i njihovoj vezi sa organizacijom Suverenistički pokret Zdravo društvo koju je osnovala Danica Grujičić. Naime, Vladan Glišić, otac gore pomenute Drine Glišić je na čelu Narodne mreže i oformio je Dveri, a jedan je od potpisnika pokreta Zdravo društvo.

Vladan Glišić, Danica Grujičić, Saša Radulović Foto: Kurir TV, Zorana Jevtić

Saša Radulović, čovek koji već više od godinu dana pokušava da se infiltrira u studentski pokret i skoro je uspeo to kroz kontakt sa Andrijom Rajkovićem, osnivač pokreta Dosta je bilo, direktor je udruženja Suverenisti. Andrija Rajković, asistent na Poljoprivrednom fakultetu, čovek je koji je više puta doveo u pitanje opstanak Studentskog pokreta otkrivajući poverljive dokumente i informacije koji se tiču organizacije istog", navodi se u mejlu.

U prilogu ona šalje i dokaz da je Andrija Rajković kandidat za narodnog poslanika.

Andrija Rajković - bio je kandidat DJB za narodnog poslanika Foto: Printscreen stvarnost.rs

"Lazar Mišić je orkestrirao uključenje Rajkovića i Drine Glišić u organizaciju Studentskog pokreta koja se tiče izborne logistike. Takođe je pokušao da organizuje akciju blokade Termoelektrane Nikola Tesla koji je rezultovao otkazom više ljudi, konverzaciju sa jednim od oštećenih prilažem u vidu skrinšotova razgovora. Imam njegovu dozvolu da to podelim što i možete videti čitajući skrinšotove" zaključuje se, a u galeriji ispod možete videti te skrinšotove.

1/4 Vidi galeriju Prepiska sa Dragoslavom Ljubičićem Foto: Printscreen

O čemu govori prepiska? Kako se navodi, famozni "Gandi" iz redova blokadera je Lazar Mišić, čovek koji je navodno planirao blokadu TENT, pruge i sukob sa policijom, navodeći da raspolaže satelitskim telefonima i "tajnom službom".

Planirao ju je sa Ljubičićem lažnim sindikalcem i funkcionerom Tadićeve partije SDS.

Takođe, navodi se da je dogovor o blokaderskim akcijama propao jer je jedan od učesnika bio bolestan, kao i zbog toga što su mediji razotkrili njihove namere.