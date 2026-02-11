PAKT PROTIV SRBIJE! U Skadru počeo trilateralni sastanak Albanije, Hrvatske i Prištine o vojnoj saradnji, evo šta navode kao cilj susreta
U Skadru je danas počeo trilateralni sastanak predstavnika odbrane Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske. Kako navodi Gazeta blic, fokus je na "produbljivanju vojne saradnje kroz konkretne planove i aktivnosti".
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Albanije Arben Kinđi saopštio je da je "cilj susreta jačanje vojnog angažmana i koordinacije, u skladu sa trilateralnim sporazumom o odbrani između tri zemlje".
- Počeo je trilateralni sastanak zajedno sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Hrvatske i komandantom Bezbednosnih snaga Kosova, sa fokusom na produbljivanje vojne saradnje kroz konkretne planove. Cilj ovog sastanka je jačanje vojnog angažmana i koordinacije, u skladu sa trilateralnim sporazumom o odbrani između naših zemalja - napisao je on.
Podsetimo, kako je Kurir već pisao, nakon što je trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine, formiran potpisivanjem zajedničke deklaracije prošle godine, održao prvi sastanak u Zagrebu, gde su direktori odbrana razmenili mišljenja u vezi s mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, analitičari smatraju da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije. Detaljnije o tome čitajte OVDE.