U Skadru je danas počeo trilateralni sastanak predstavnika odbrane Albanije, tzv. Kosova i Hrvatske. Kako navodi Gazeta blic, fokus je na "produbljivanju vojne saradnje kroz konkretne planove i aktivnosti".

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Albanije Arben Kinđi saopštio je da je "cilj susreta jačanje vojnog angažmana i koordinacije, u skladu sa trilateralnim sporazumom o odbrani između tri zemlje".

- Počeo je trilateralni sastanak zajedno sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Hrvatske i komandantom Bezbednosnih snaga Kosova, sa fokusom na produbljivanje vojne saradnje kroz konkretne planove. Cilj ovog sastanka je jačanje vojnog angažmana i koordinacije, u skladu sa trilateralnim sporazumom o odbrani između naših zemalja - napisao je on.