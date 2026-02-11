Slušaj vest

Opozicioni portal "Direktno" žestoko je udario na blokadere plenumaše, objavivši tekst pod naslovom "Za studente opozicija nije narod?!".

Naime, oni su u tekstu preneli deo gostovanja Tamare Jeremić, studentkinje treće godine Stomatološkog fakulteta iz "Utiska nedelje", koja je rekla da opozicija "nije nekako" narod odgovarajući na pitanje voditeljke Olje Bećković.

- Mi imamo lepe namere i definitivno je izglasano, to je već i rečeno na televiziji, na našim plenumima i na razgovorima, da ćemo mi ovo da preguramo sami i da želimo to da uradimo sami, da ne prihvatamo pomoć sa strane, niti pomoć opozicije, niti pomoć bilo koga drugog. To je čista studentsko-građanska priča. Ne postoji opozicija - navela je Tamara Jeremić.

Na pitanje Olje Bećković "ne postoji opozicija", studentkinja je odgovorila "tako je".

Foto: Screenshot

- Je l' postoji Evropska unija? - upitala je Bećković, a studentkinja je kratko odgovorila sa "ne".

- Sve je čisto naša priča - dodala je Tamara Jeremić.

- A je l' postoji komunikacija sa opozicijom o nenapadanju u interesu zajedničkog cilja - upitala je Bećković.

- Ja na to stvarno lično ne bih mogla da odgovorim zato što trenutno nisam dovoljno obaveštena da dajem takve odgovore. I to je to. Prosto znamo da ne želimo nikakvu pomoć, sem naš narod koji je tu za nas - odgovorila je studentkinja.

- Ali opozicija je narod, iza opozicije stoje neki građani koji su glasali za opoziciju - replicirala je Olje Bećković.

- Pa znam, ali nije nekako... Ne znam kako to da Vam objasnim - kazala je studentkinja.