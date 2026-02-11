"PRIMITE IZRAZE ISKRENOG UVAŽAVANJA I NAKLONOSTI": Vučić dobio čestitku šeika Mohameda bin Zajeda al Nahjana povodom Dana državnosti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda al Nahjana povodom Dana državnosti Republike Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
- Uvaženi predsedniče Republike Srbije, čast mi je i zadovoljstvo da povodom Dana državnosti Republike Srbije Vašoj ekselenciji uputim najiskrenije čestitke i najlepše želje za dobro zdravlje i srećan život, a Vladi i narodu prijateljske Republike Srbije želim dalji napredak i prosperitet. Primite izraze iskrenog uvažavanja i naklonosti - navodi se u čestitki predsednika UAE.
Čestitke predsedniku Vučiću uputili su i potpredsednik i premijer UAE i vladar Dubaija šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum i potpredsednik države, zamenik premijera i šef Predsedništva UAE šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan.