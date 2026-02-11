Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga povodom Dana državnosti Srbije, u kojoj je kineski predsednik istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa predsednikom Vučićem ulaže zajedničke napore na jačanju povezivanja razvojnih strategija dve zemlje i širenju praktične saradnje u svim oblastima.

- Pod Vašim vođstvom, privreda i društvo Srbije se kontinuirano razvijaju, a životni standard građana se neprestano unapređuje. Zahvaljujući zajedničkim naporima, izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ostvarila je dobar početak - ističe se u čestitki predsednika Kine upućenoj predsedniku Vučiću.

Si je naveo da je političko međusobno poverenje dve zemlje na visokom nivou, da su rezultati uzajamno korisne saradnje opipljivi, a da je čelično prijateljstvo duboko ukorenjeno u srcima dva naroda, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

- Dve strane čvrsto podržavaju jedna drugu po pitanjima koja se tiču međusobnih vitalnih interesa, ruku pod ruku sprovode istinski multilateralizam i pozitivno doprinose unapređenju izgradnje pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama ulažem zajedničke napore, da jačamo povezivanje razvojnih strategija dve zemlje, produbljujemo i širimo praktičnu saradnju u svim oblastima, kako bismo zajednički usmerili dalje produbljivanje i učvršćivanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, te još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja - naglasio je kineski predsednik.

On je Srbiji poželeo prosperitet i mir, a narodu sreću i blagostanje.