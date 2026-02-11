Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izjavio je prigovor protiv rešenja Vrhovnog javnog tužioca od 9. februara 2026. godine kojim je ovlašćeno Javno tužilaštvo za organizovani kriminal za postupanje po krivičnoj prijavi ministra pravde i člana Visokog saveta tužilaštva (VST) protiv predsednika VST B.S. zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi, u predmetu u kojem postupa Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, reč je o Branku Stamenkoviću, predsedniku VST.

Branko Stamenković Foto: Beta / Milan Obradović

Prigovor je, kako je saopšteno, u skladu sa članom 21. stav 3 Zakona o javnom tužilaštvu izjavljen Kolegijumu Vrhovnog javnog tužilaštva sa predlogom da se usvoji prigovor i ukine pomenuto rešenje o supstituciji Vrhovnog javnog tužioca.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu je istakao da je pobijano rešenje potpuno neosnovano, s obzirom da ne stoje razlozi iz obrazloženja o navodnim uticajima na zakonito i nepristrasno postupanje VJT u Beogradu odnosno njegovog Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

- Jasno je da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi da Vrhovni javni tužilac primenuje svoje ovlašćenje - supstituciju, s obzirom da treba da se radi o izuzetnim slučajevima, a što ovde nije slučaj, jer se radi o postupku koji ni po jednom elementu nije izuzetan - navodi se, pored ostalog, u prigovoru, te podseća da je članom 21 stav 2 Zakona o javnom tužilaštvu propisano da izuzetno, Vrhovni javni tužilac može obrazloženim rešenjem ovlastiti JTOK da postupa u pojedinom predmetu iz nadležnosti drugog javnog tužilaštva, radi efikasnijeg vođenja postupka ili iz drugog važnog razloga.

U prigovoru se, takođe, ističe da su sve radnje koje je Vrhovni javni tužilac ocenio kao navodni uticaj isključivo preduzete kao reakcija na prethodne radnje prijavljenog B.S. i njegove istupe i medijima, kao i neosnovano traženje spisa na uvid od strane Vrhovnog javnog tužioca, koji kao član VST može da bude pozvan kao svedok u ovom postupku, imajući u vidu da bi mogao da ima neposredna saznanja u vezi sa predmetom krivične prijave.

- Takođe, glavni javni tužilac VJT u Beogradu je podneo zahtev za izuzeće svih 12 javnih tužilaca Vrhovnog javnog tužilaštva, koji čine Kolegijum, među kojima su i Vrhovni javni tužilac i B.S, zbog postojanja opravdanih razloga koji dovode u pitanje njihovu objektivnost i nepristrasnost u postupku odlučivanja po navedenom prigovoru - saopšteno je:

- Ovo s toga, imajući u vidu da je Vrhovni javni tužilac donosilac pobijanog rešenja, da prijavljeni B.S. ima privatni interes, dok su ostali javni tužioci tog tužilaštva u odnosu subordinacije prema Vrhovnom javnom tužiocu i predsedniku VST, te da su u svakodnevnom kontaktu.

Zahtev za izuzeće podnet je Visokom savetu tužilaštva.

- Pored navedenog, glavni javni tužilac je Povereniku za samostalnost javnog tužilaštva podneo zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja koji je Vrhovni javni tužilac izvršila na VJT u Beogradu, njega lično i postupajućeg javnog tužioca u predmetu koji se vodi po krivičnoj prijavi protiv prijavljenog B.S. - navodi se u saopštenju.

U zahtevu je navedeno i da je Vrhovni javni tužilac izvršio samovoljnu i neosnovanu supstituciju nadležnosti za postupanje u tom predmetu na JTOK, te da obrazloženje za takvu odluku predstavlja otvoren uticaj na samostalnost VJT u Beogradu.

Podseća se i da je inicijativa za supstituciju nadležnosti potekla od samog prijavljenog B.S. koji je to priznao u svom saopštenju za javnost od 30. januara 2026. godine, to jest od lica koje je u neposrednom, svakodnevnom kontaktu sa potpisnikom rešenja o supstituciji jer su oboje i javni tužioci Vrhovnog javnog tužilaštva i članovi Visokog saveta tužilaštva.

Nenad Stefanović Foto: screenshot Pink

Rešenje o supstituciji doneto je dan pred zakazano saslušanje B.S. pred postupajućim javnim tužiocem, na kojem se on, iako je uredno pozvan nije pojavio, niti je svoj izostanak opravdao, iako je znao da rešenje nije pravosnažno i izvršno.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu je apelovao na Poverenika da postupi u skladu sa svojim ovlašćenjima i da predloži VST zakazivanje sednice na kojoj će se raspraviti o ovom neprimerenom uticaju na javnotužilačku samostalnost.