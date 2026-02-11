Politika
"ŠTA JE PRAVI CILJ, AKO NE DA SE SRBIJA OKRUŽI, ZASTRAŠI I UGROZI?! Starović o vojnom savezu Hrvatske, Albanije I PrištinE: Destabilizacija prerušena u saradnju
Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović ističe da vojni savez Hrvatske i Albanije sa Kosovom predstavlja destabilizaciju prerušenu u saradnju. Starović je savez ocenio kao skandaloznu provokaciju na Balkanu.
„Hrvatska i Albanija, dve članice Natoa, otvoreno grade vojni savez sa tzv. Kosovom, entitetom koji nije međunarodno priznat i kojem je Rezolucijom SB UN 1244 i međunarodnim pravom izričito zabranjeno da ima vojsku. Šta je pravi cilj, ako ne da se Srbija okruži, zastraši i ugrozi?“, naveo je on.
Dodaje da nepromišljeni potez Nato saveznika sa „nedržavom“ namerno razbija krhki mir u regionu.
„Čista destabilizacija prerušena u saradnju“, poručio je ministar.
