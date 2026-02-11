Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović ističe da vojni savez Hrvatske i Albanije sa Kosovom predstavlja destabilizaciju prerušenu u saradnju. Starović je savez ocenio kao skandaloznu provokaciju na Balkanu.

„Hrvatska i Albanija, dve članice Natoa, otvoreno grade vojni savez sa tzv. Kosovom, entitetom koji nije međunarodno priznat i kojem je Rezolucijom SB UN 1244 i međunarodnim pravom izričito zabranjeno da ima vojsku. Šta je pravi cilj, ako ne da se Srbija okruži, zastraši i ugrozi?“, naveo je on.