Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović ističe da vojni savez Hrvatske i Albanije sa Kosovom predstavlja destabilizaciju prerušenu u saradnju. Starović je savez ocenio kao skandaloznu provokaciju na Balkanu.

Hrvatska i Albanija, dve članice Natoa, otvoreno grade vojni savez sa tzv. Kosovom, entitetom koji nije međunarodno priznat i kojem je Rezolucijom SB UN 1244 i međunarodnim pravom izričito zabranjeno da ima vojsku. Šta je pravi cilj, ako ne da se Srbija okruži, zastraši i ugrozi?“, naveo je on.

Dodaje da nepromišljeni potez Nato saveznika sa „nedržavom“ namerno razbija krhki mir u regionu.

„Čista destabilizacija prerušena u saradnju“, poručio je ministar.

