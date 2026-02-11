Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Odbora za spoljne poslove Senata Kraljevine Španije i podvukla da je Španija zemlja sa kojom Srbija ima odlične bilateralne odnose.

Ona se još jednom se zahvalila gostima na principijelnom poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje i istakla da Srbija izuzetno ceni podršku Španije u našim evropskim integracijama, a podsetila je i da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije.

Članove Odbora za spoljne poslove Senata Kraljevine Španije Brnabić je upoznala sa formiranjem operativnog tima za pristupanje EU, koji je formiran prošlog meseca.

Na sastanku se razgovaralo i o načinima jačanja parlamentarne saradnje dve zemlje kao i o svim ostalim mogućnostima za dodatno unapređenje već dobrih odnosa.