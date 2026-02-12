Slušaj vest

Opozicioni deo blokaderskog pokreta sa više strana i frontova pokušava da se vrati na političku scenu, odakle su ih sklonili studenti blokaderi, pa se tako služe pre svega plasiranjem lažnih informacija, napadima na studentski deo blokaderskog pokreta, ali i pokušajima da se infiltriraju na fakultete, gde su i dalje aktivni tzv. plenumi.

Među incidentima koje su napravili poslednjih dana jesu surovi napadi na studentkinju Stomatološkog fakulteta Tamaru Jeremić nakon gostovanja u "Utisku nedelje". Na nju je pokrenuta žestoka hajka jer je rekla da im ne treba niko - ni opozicija ni međunarodna zajednica. Sve to je otišlo toliko daleko da je morao da se oglasi i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i naglasi da nije srećan zbog sukoba, te da je na strani mladih ljudi.

Sledeći ispad opozicije režirao je lider stranke SRCE (Srbija centar) Zdravko Ponoš pokušajem da preko intervjua za blokaderski medij Nova podgreje priču o REM-u i vrati je u centar zbivanja. Optužio je vlast da su "hteli da smuljaju REM", iako taj slučaj nije bio tako davno, pa se dobro pamti da je predsednik Vučić tada otkrio da su predstavnici vlasti trpeli poniženja i ucene, dok je Ana Brnabić otkrila da su bili izloženi pritiscima i da je od strane nezavisnih članova REM-a i određenih interesnih grupa traženo da se zanemare zakoni.

Blokaderski mediji preuzeli su svoj deo kampanje "sprema se dosad neviđena izborna krađa", dok su za to vreme plenumaši uzvratili udarac i objavili mejl sa imenima onih iz svojih redova koji sarađuju sa opozicijom!

Naime, u mejlu koji je stigao na adrese svih tzv. studenata u blokadi optužena je grupa sa Poljoprivrednog fakulteta za veze sa opozicijom, grupom Danice Grujičić i Dosta je bilo, o čemu opširnije možete čitatiKLIKOM OVDE.

Komentarišući poslednja dešavanja u blokaderskoj grupaciji, politički analitičar Rajko Kapelan kaže za Kurir da je opozicija već u političkoj penziji, te da su ovi potezi povučeni kako bi dokazali da su još živi.

- Naša opozicija je već u političkoj penziji, samo toga još nisu svesni. A u političku penziju ih je poslala sila koja nema nikakav program, koja zasad zvanično nema ni jedno jedino ime poznato javnosti... To samo pokazuje koliko su oni u stvari bili "jaki", kako su vodili politiku i koliko je tu bio suštine. Zamislite, 12-13 godina se baviš politikom i dođe neko za koga ne znaš ko je i šta predstavlja i izbriše te s političke mape Srbije! Njima je zato izuzetno teško i pokušavaju na razne načine da privuku pažnju i poruče da su još živi - jasan je Kapelan.

Dodaje i da je opozicioni deo blokadera prvo pokušao s jednom taktikom, a kad je ona propala, prešli su na drugu.

- Opozicija je mesecima pokušavala da se na neki način priključi studentima, da budu uz njih, jer su shvatili da će ih sva ta energija koja se pojavila u poslednjih godinu dana zbrisati sa političke scene Srbije. Kad su studenti ostali pri stavu da neće da imaju ništa s bivšim političkim akterima, onda su sad oni krenuli na ovakve načine da se aktiviraju, da se ponovo vraćaju u Skupštinu ne bi li preživeli. Njima je lepo dok su u politici, na državnim su jaslama, na dobrim su primanjima... Neće da se odreknu toga i ne bi me začudilo da krenu u još otvoreniji rat sa studentskom listom - zaključuje Kapelan.

Pavlović: Opozicija pokušava da se izvuče iz blata

Lazar Pavlović, savetnik ministra za informisanje i telekomunikacije, kaže za Kurir da opozicija pokušava da se izvuče iz blata. On ističe pokušaj Zdravka Ponoša da vrati REM u fokus.

- Mislim da bi neko trebalo da podseti Ponoša da postoje zapravo procedure i zakoni kako se biraju članovi REM-a i da je trenutna vlast predvođena predsednikom Vučićem zapravo pokazala izuzetan kapacitet za razumevanje i pokušaj da se društveni dijalog proširi na sve aktere, pa i na nesrećnu opoziciju. Procedura za REM je prosta i ne zahteva učešće i te opozicije. Vlast ima svu moguću logistiku i zakonske osnove da izabere članove REM u nekom omeru 7:2 u korist vlasti, ali predsednik Vučić je pokazao želju za širim društvenim dijalogom i potencijalom da se spuste društvene tenzije i da se nekako sarađuje na raznim oblastima - zaključuje Pavlović.