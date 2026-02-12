Slušaj vest

Specijalni sud u Hagu produžio je pritvor jednom od bivših vođa tzv. OVK Hašimu Tačiju, kome se, zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Redžepom Seljimijem i Jakupom Krasnićijem, sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Sudsko veće je utvrdilo da i dalje postoje rizici da bi Tači mogao da ometa tok postupka ili da počini nova krivična dela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

U postupku bivšim vođama tzv. OVK u toku je iznošenje završnih reči, a tužilaštvo je zatražilo da ih sud osudi na po 45 godina zatvora po svih 10 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Protiv Tačija se u Hagu vodi odvojen postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke.