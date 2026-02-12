TAČI OSTAJE IZA REŠETAKA: Bivšem vođi tzv. OVK produžen pritvor u Hagu
Specijalni sud u Hagu produžio je pritvor jednom od bivših vođa tzv. OVK Hašimu Tačiju, kome se, zajedno sa Kadrijem Veseljijem, Redžepom Seljimijem i Jakupom Krasnićijem, sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Sudsko veće je utvrdilo da i dalje postoje rizici da bi Tači mogao da ometa tok postupka ili da počini nova krivična dela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.
U postupku bivšim vođama tzv. OVK u toku je iznošenje završnih reči, a tužilaštvo je zatražilo da ih sud osudi na po 45 godina zatvora po svih 10 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Protiv Tačija se u Hagu vodi odvojen postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke.
Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine. Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.