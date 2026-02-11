Slušaj vest

Predstavnici oružanih snaga Albanije i Hrvatske, i bezbednosnih snaga u Prištini, dogovorili su se da ove godine bude održana prvu zajednička trilateralna vojna vežba pripadnika ovih formacija, u skladu sa, kako su naveli, strateškim konceptom NATO-a "i evroatlantskim ciljevima".

Albanski ministar odbrane Piro Vengu vežbu je najavio posle trilateralnog sastanka u Skadru, u okviru deklaracije koju su postigle prošle godine u oblasti odbrane.

Nastavak opasnih namera

Pomenuta odluka samo je nastavak opasnih namera saveza, a ono što je posebno sporno kod ovog saveza je činjenica da svako njegovo delovanje "grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova".

Naime, kako je danas u saopštenju navelo Ministarstvo odbrane Srbije, koje je najoštrije osudilo sastanak, Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije, pod privremenom upravom UN, a KFOR jedina legitimna oružana formacija na teritoriji KiM, sa jasno definisanim mandatom.

Kako se navodi, pokušaji da se kroz regionalne vojne aranžmane "dodatno institucionalizuju i osnaže tzv. Kosovske bezbednosne snage predstavljaju direktan udar na međunarodnopravni poredak i ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu".

Pretnja stabilizaciji regiona

- Ovakvi potezi imaju potencijal da proizvedu dugoročne bezbednosne posledice i destabilizuju prilike na Zapadnom Balkanu. Republika Srbija na ovaj vojni savez gleda kao na faktor pritiska i bezbednosni izazov za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Naša država ostaje posvećena očuvanju mira, ali istovremeno jasno poručuje da neće dozvoliti ugrožavanje svojih vitalnih nacionalnih i odbrambenih interesa - zaključuje se u saopštenju.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

O pomenutom savezu nekoliko dana ranije govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da to nije savez za vojno-tehničku saradnju, već vojni savez koji se pravi za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija i dodao ga taj savez veoma brine, pogotovo zbog novih informacija koje ima, a koje se tiču njihovih težnji za nabavku oružja.

Vučić je kazao da bi, da je reč o savezu za saradnju u vezi nabavke oružja, kada je reč o Zagrebu i Albaniji, rekao da ne predstavlja nikakav problem. Ali, kako je istakao, to je savez za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija.

Vučić zabrinut

„Veoma, veoma me brine kao predsednika Srbije vojni savez Tirane, Prištine i Zagreba. Nemojte da smetnete s uma, to nije vojno-tehnički savez. To nije savez za vojno-tehničku saradnju. Pa da kažu ‘ti kupi od mene oružje, ja kupim od tebe oružje’. Na to bih rekao, osim sa Prištinom, Tirana – Zagreb nikakav problem, ali ovo je vojni savez koji se pravi za odbranu ili ofanzivne akcije protiv određenih teritorija ili odbrambeni savez za određene teritorije koji za jedan dan preraste u napadački savez“, naglasio je Vučić.

Kako je dodao, pitanje je zbog čega i zbog koga se taj savez pravi.

„Kako to da će neko da napadne Albaniju? Što ste formirali vojni savez, pa svi ste u NATO-u? I Hrvatska i Albanija su u NATO-u, Priština nije, pa se dodatno postavlja pitanje kako ste pravili vojni savez sa Prištinom“, istakao je. Predsednik je naveo da ga veoma brine pravljenje tog saveza posebno, što im zna i nove planove, kao i za nove zahteve Prištine za nabavku oružja od SAD i Turske.

„Hoće dodatno oružje i od Amerikanaca i od Turaka. Traže od Amerikanaca ‘hokaj’ sisteme od 105 mm, još nisu dobili odobrenje za to. Traže i pojačavanje ‘dževelin’ raketa za protivoklopnu borbu i još svašta iz Turske. Imam kompletan spisak“, naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, oni razgovaraju i o svim mogućim pravcima napada, odbrana i svega drugog.

„I mi o tome imamo značajne obaveštajne podatke. Da li sam zabrinut? Jesam. To je moj posao da budem zabrinut, ali građani ne moraju da brinu, jer snaga srpske vojske se uvećava iz dana u dan geometrijskom progresijom“, kazao je Vučić.