IZBORNA KOMISIJA KONAČNO SPROVODI ODLUKU USTAVNOG SUDA: Tužilački izbori se ponavljaju se 25. februara na 4 mesta
Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva danas je kako nezvanicno saznajemo, nakon više sedmica odlaganja zbog, ostavki, kao i diskusija u Savetu, odlučila da se povinuje odluci Ustavnog suda i da sprovede ponovljene tužilačke izbore na nekoliko biračkih mesta.
Prema navodima našeg izvora iz pravosuđa, ponovljeni izbori će biti održani 25. februara i to na biračkim mestima Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kraguevac 3.
Podsetimo, odlukom Ustavnog suda od 15. januara usvojene su žalbe nekoliko javnih tužilaca (birača) i poništena su rešenja VST o odbijanju njihovih prigovora na tužilačke izbore jer rešenja VST nisu bila doneta u skladu sa zakonskim procedurama za odlučivanje o prigovorima.
Istom odlukom naloženo je ponavljanje izbora u roku od 8 dana, ali je ovaj rok probijen zbog niza pokušaja da se, kako objasnjavaju izvori iz pravosudja, opstruiše izvršenje odluke Ustavnog suda.
Izbori za nove članove VST iz reda javnih tužilaca bili su održani u utorak 23. decembra, a dan kasnije podneti su pomenuti prigovori na njihovu regularnost.
Novi sastav VST treba da počne sa radom 6. aprila ove godine.