Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva danas je kako nezvanicno saznajemo, nakon više sedmica odlaganja zbog, ostavki, kao i diskusija u Savetu, odlučila da se povinuje odluci Ustavnog suda i da sprovede ponovljene tužilačke izbore na nekoliko biračkih mesta.

Podsetimo, odlukom Ustavnog suda od 15. januara usvojene su žalbe nekoliko javnih tužilaca (birača) i poništena su rešenja VST o odbijanju njihovih prigovora na tužilačke izbore jer rešenja VST nisu bila doneta u skladu sa zakonskim procedurama za odlučivanje o prigovorima.

Istom odlukom naloženo je ponavljanje izbora u roku od 8 dana, ali je ovaj rok probijen zbog niza pokušaja da se, kako objasnjavaju izvori iz pravosudja, opstruiše izvršenje odluke Ustavnog suda.

Izbori za nove članove VST iz reda javnih tužilaca bili su održani u utorak 23. decembra, a dan kasnije podneti su pomenuti prigovori na njihovu regularnost.