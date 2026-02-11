Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je povodom večerašnjeg spektakla "Srećna kineska Nova godina - proslava kineske Nove godine uz melodije Pekinške opere" da se čelično prijateljstvo Srbije i Kine temelji i na iskrenim i toplim osećanjima između dva naroda koja se izražavaju i kroz dodir dveju kultura.

Predsednik je to naveo u pismu povodom spektakla u Narodnom pozorištu pročitanom uoči nastupa Pekinške opere, u kojem je podsetio da se približava kineska Nova godina, godina konja po lunarnom kalendaru, i naglasio da je konj u kineskoj kulturi, simbol hrabrosti, vitalnosti i napretka.

"Najiskrenije želim da nam ova godina bude upravo takva i donese sreću i snagu srpskom i kineskom narodu, a da odnosi između Srbije i Kine napreduju brzinom konja u galopu", rekao je Vučić i dodao da želi veliki uspeh večerašnjem spektaklu.

U pismu u kojem je naglasio da želi da uputi toplu dobrodošlicu i najiskrenije čestitke dragim gostima, umetnicima Kineske nacionalne Pekinške opere, predsednik je podsetio da čelično prijateljstvo Srbije i Kine istrajava i ostaje čvrsto.

"Ovo prijateljstvo se ogleda ne samo u bliskoj političkoj i ekonomskoj saradnji, nego se temelji na iskrenim i toplim osećanjima između dva naroda koja se izražavaju i kroz dodir dveju kultura", naveo je predsednik.

Pekinška opera je, dodao je u pismu predsednik Vučić, riznica tradicionalne kineske kulture koja prenosi duboku istorijsku i umetničku mudrost, a večerašnji događaj je u skladu i sa duhom Globalne civilizacijske inicijative koju je predložio predsednik Si Đinping.

"Samo kroz uzajamno poštovanje i učenje možemo zajednički promovisati napredak naše civilizacije", naveo je Vučić koji je na kraju pisma poručio "neka večno traje prijateljstvo Srbije i Kine", naveo je predsednik Srbije u pismu.

Muzičko-scenski program Kineske nacionalne pekinške opere pod nazivom "Melodije pekinške opere" organizovan je večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu, u čast obeležavanja Kineske nove godine, jednog od najvažnijih praznika u Kini.

Beogradska publika tokom večeri ima priliku da se upozna sa različitim školama pekinške opere, koje predstavljaju spoj specifične estetike, glume i vokalne virtuoznosti.

Na repertoaru su neke od najpoznatijih arija poput onih iz škola Mei, Šang, Čeng i Sjun, koje verno dočaravaju sudbine kineskih heroina i istorijskih ličnosti, kao i moćni nastupi škole Ćiu prepoznatljive po "obojenim licima".

Na programu su i odlomci iz kultnih dela kao što su "Pijana carska konkubina", "Torbica sa izvezenim ćilinom" i "Giljotina Čen Šimeija".

Spektakl je organizovan u saradnji sa ministarstvima kulture Kine i Srbije, uz podršku Kineskog kulturnog centra i Instituta za Pojas i put u Beogradu.