Slušaj vest

Gde se Zvicer nalazi, i dalje se ne zna, a crnogorska policija je juče pretresla njegove nekretnine. Više od 100 policijskih službenika je pregledalo dva kompleksa koja se povezuju sa vođom kriminalnog klana. Zvicer je, inače, na Evropolovoj listi najtraženijih begunaca, a poslednji put je snimljen u javnosti 2020. godine, kada je na njega pucano u Kijevu. Javnost zanima koliko je zapravo Zvicerov klan moćan i da li je on ovom akcijom oslabljen.

Gosti Usijanja koji su govorili o ovim temama bili su prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja, i Dražen Živković, glavni odgovorni urednik TV PRVA Crna Gora i osnivač portala BORBA

- Ja ne bih ova dva događaja koji su se desili u Srbiji i Crnoj Gori uopšte povezivao i izvodio bilo kakav kontekst iz prostog razloga što smo mi imali u poslednjih 10-15 dana dve velike afere koje potresaju Crnu Goru. To je da su dve osobe koje je trebalo da idu na izvršavanje kazne pobegle, to je Miloš Medenica, sin bivšeg vrhovnog tužioca i bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice koji je izbegao odlazak na robiju i bivša specijalna tužiteljka Lidija Mitrović koja je takođe pobegla iz Crne Gore ili se krije negde - rekao je Živković.

Zataškavanje u Crnoj Gori

On smatra da je ovo nečiji plan da skrene pažnju sa bekstva ove dve osobe i da se klanovi stave u prvi plan.

- Ovo što se desilo u Srbiji je mnogo ozbiljnije, mnogo podrobnije i nije od juče. Državni vrh Srbije je već godinama upozoravao na ovo. Ne zaboravite da je kavački klan nastao pod pokroviteljstvom države Crne Gore - dodao je on.

Smatra da ovo nije mali klan koji je tek tako nastao u Kotoru i da je ovaj klan, kako on kaže, imao "pipke" u samoj državi Crne Gore. Razlog zbog kojeg je formirao ovo mišljenje jeste činjenica da se na optuženičkoj klupi sada nalazi oko 15 policijskih službenika i tužilaca.

- Takve akcije ja pozdravljam, kamo sreće da su bile i češće i učestalije, možda bi se neke stvari i sprečile. Bojim se da samo ne ostane na ovom performansu dok sve ne padne u zaborav - objasnio je.

Foto: Kurir Televizija

Noćas je u Beogradu izvršena velika akcija Višeg javnog tužilaštva i UKP-a. Uhapšene su tri osobe, osumnjičeni su da su deo kavačkog klana i da su bili u direktnoj komunikaciji sa Zvicerom, a sumnja se da su čak i spremali ubistva visokih funkcionera u Srbiji.

Zvicer je od 2021. godine na poternici, smatra se da je jedan od najopasnijih begunaca, navedeno je da koristi najmanje 15 različitih identiteta, menjao je lični opis, puštao kosu, bradu, čak i izvršio plastične operacije.

Poslednje što se zna o Zviceru je da je pre dve godine prisustvovao sahrani tasta, odnosno oca Tamare Zvicer.

Na meti su bili visoki funkcioneri

- Ideja ove grupe je očigledno bila likvidacija nekih od državnih funkcionera Republike Srbije, ideja je da se gađaju najvažniji i najznačajniji lideri Republike Srbije, sa tim što na osnovu ovoga šta je zaplenjeno, bilo je nekoliko opcija, prva je da se snajperom likvidira neko lice koje je tipovano, ručni raketni bacač da se dejstvuje po nekim kolima ili objektu i eksploziv da se postavi, kao što smo videli u Rusiji - rekao je Kajtez.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da je to kordinisana akcija da se Srbija "baci na kolena".

- Snajperi služe na za napad na štićene ličnosti - objasnio je Bakarec.

Kaže da je plan ovog klana bio da se napadnu štićene ličnosti jer se istorijski ovo oružje koristilo za takve slučaje.

- Ono što pohvaljujem, u poslednjih par meseci su drastično velike zaplene oružija, bombi, snajpera i ogromnih količina droge. Setimo se samo onih garaža na Novom Beogradu, koja stravična količina oružija je nađena. To je takođe bilo namenjeno za atentate, tu pohvaljujem policiju - dodao je.

Foto: Kurir Televizija

On smatra da policija ima uspehe u ovoj borbi.

- Borba lopova i policije traje oduvek - započeo je Pavlović.

Nažalost on kaže da je ovo neprestana borba kojoj se ne vidi kraj ali da je svakako važno da policija što bolje radi svoj posao i da se borba protiv kriminala nastavlja.

- Promene u MUP-u su dale rezultate, ako mi analiziramo koliko je potencijalnih života spašeno tako što samo analizirate koje je sve oružije zaplenjeno možemo da pretpostavimo nekoliko. Ako sa tim povežete da su određeni državni funkcioneri potencijalno bili ugroženi, to će istaga pokazati, to znači da je i država suštinski bezbednija nego što je bila juče - dodao je.

Smatra da je građanima najvažnije da budu bezbedni i da se uvek radi na tome.

Foto: Kurir Televizija

NA METI SU BILI FUNKCIONERI SRBIJE! Kajtez: Ideja je bila da se gađaju najvažniji i najznačajniji lideri Republike Srbije! Zvicer je još uvek u bekstvu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs