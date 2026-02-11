Slušaj vest

U Prištini je večeras završena konstituttivna sednica skupštine privremenih institucija, na kojoj su potvđeni mandati poslanicima i izabrani predsednik i pet potpredsednika skupštine.

Za predsednika skupštine izabrana je Aljbuljena Hadžiju, koju je predložila stranka sa najvećim brojem mandata, Samopredeljenje.

Hadžiju je najavila da će večeras biti održana još jedna sednica skupštine, o izboru vlade.

Na konstitutivnoj sednici izabrano je i pet potpredsednika, a za potpredsednika skupštine iz srpske zajednice izabran je Slavko Simić, koga je predložila Srpska lista, koja ima devet od 10 mandata zagarantovanih za Srbe.

Za izbor potpredsednika glasano je u paketu, a nakon odluke ustavnog suda koji je usvojio žalbu Srpske liste povodom izbora Nenada Rašića za potpredsednika skupštine posle izbora u februaru prošle godine i presudio da predlog za potpredsednika skupštine iz reda poslanika srpske zajednice mora dati većina srpskih poslanika.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta.

Na vanrednim izborima održanim 28. decembra Samoopredeljenje je osvojilo 57 mandata, Demokratska partija Kosova 22, Demokratski savez Kosova 15, a Alijansa za budućnost Kosova šest mandata.